Александр Беглов поздравил создателей и любителей кино с профессиональным праздником

За последние 10 лет петербургские власти поддержали съемку 120 фильмов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского кино. Слова градоначальника передала пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что это праздник не только для людей, создающих кино, но и для тех, кто не может жить без фильмов, сериалов и кинорецензий.

- История отечественного кинематографа насчитывает более ста лет. Первые ее страницы были написаны в Санкт-Петербурге. В Петербурге находится старейшая киностудия страны – прославленный "Ленфильм". Картины, снятые нашими выдающимися мастерами, вошли в золотой фонд мирового кино, - подчеркнул Беглов.

Губернатор рассказал, что в этом году город отметил 90-летие студии "Лендок", которая трудилась даже в годы блокады. Также петербуржцам напомнили о фестивалях "Послание к человеку" и "Виват кино России", об акции "Ночь кино", проходящих в городе. За последние 10 лет власти поддержали съемку 120 художественных, документальных, многосерийных фильмов, а в 2022 году Петербург первым в стране решил прямо поддерживать отрасль кинопоказа.