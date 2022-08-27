Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2022 14:12

Автомобилист ударил попутчика ножом в живот за замечание на Кременчугской

Мужчина отделался несерьезной травмой
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Агрессивного водителя уже задержали и забрали в отдел полиции.

Агрессивного водителя уже задержали и забрали в отдел полиции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер пятницы, 26 августа, 34-летний автомобилист из Петербурга провел не в кафе и не дома на диване. Мужчина угодил в больницу, и все из-за конфликта с другим водителем на дороге.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автолюбители повздорили у дома №17 по Кременчугской улице. Пострадавший сделал замечание владельцу "Киа Рио", и тот воспринял критику в штыки. Шустро выхватил нож, ударил обидчика лезвием прямо в живот и скрылся. К счастью, мужчина сильно не пострадал

- Заявитель бригадой скорой помощи забран в Мариинскую больницу, а после оказания медицинской помощи самостоятельно ее покинул, - успокоили в пресс-службе ГУ МВД.

А уже на следующий день агрессивного владельца иномарки нашли на набережной Обводного канала - полиция остановила его "Киа". Неработающий 28-летний мужчина отправился в отдел, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.