Пьяный водитель каршеринга пытался уплыть от ДПС по Малой Невке

Мужчина выскочил из патрульной машины и пустился вплавь на другой берег. Фото: ВК/Дорожный инспектор

Отважный и безбашенный нарушитель попался инспекторам ДПС по Петроградскому району ночью 27 августа. Подробности этой встречи рассказали в сообществе "Дорожный инспектор".

Дело не предвещало ничего особенного: около часа ночи дорожные полицейские остановили каршеринговый автомобиль, за рулем которого сидел явно нетрезвый водитель. Мужчина, казалось, покорно принял судьбу и стал ждать оформления административного материала, сидя в патрульной машине. Но как только инспекторы взялись заполнять бумаги, автомобилист выскочил из салона и побежал к Малой Невке. Нарушитель всерьез решил уйти от ответственности по воде и поплыл на противоположный берег.

Нарушителя забрали в отдел полиции. Фото: ВК/Дорожный инспектор

- Хорошо, что проплывал катер МЧС. Спасатели помогли задержать злодея. А потом нарушители удивляются, почему их наручниками пристегивают, - резонно заметили администраторы паблика.

Теперь 36-летнему мужчине вменили отказ от освидетельствования и забрали в отдел полиции для разбирательств.