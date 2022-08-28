Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2022 17:40

Девушка отпустила удава купаться в Финском заливе в Парке 300-летия в Петербурге

Отдыхающих змея не испугала
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Удав плавал на пляже

Удав плавал на пляже

Фото: СОЦСЕТИ

По Финскому заливу в Парке 300-летия в Петербурга плавал настоящий удав. Необычную сцену сняли на видео отдыхающие. Как выяснилось, змея оказалась ручной. При этом никто из присутствующих на пляже не испугался.

- Удава выпустила девушка, пришедшая с ним на пляж, - рассказывают очевидцы.

Судя по всему, экзотическая прогулка обошлась без пострадавших. Жалоб на змею от отдыхающих тоже не было.

Ранее змей замечали в петербургском метро. Повисший на поручнях удав тоже не испугал пассажиров подземки.