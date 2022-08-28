Девушка отпустила удава купаться в Финском заливе в Парке 300-летия в Петербурге

Удав плавал на пляже Фото: СОЦСЕТИ

По Финскому заливу в Парке 300-летия в Петербурга плавал настоящий удав. Необычную сцену сняли на видео отдыхающие. Как выяснилось, змея оказалась ручной. При этом никто из присутствующих на пляже не испугался.

- Удава выпустила девушка, пришедшая с ним на пляж, - рассказывают очевидцы.

Судя по всему, экзотическая прогулка обошлась без пострадавших. Жалоб на змею от отдыхающих тоже не было.

Ранее змей замечали в петербургском метро. Повисший на поручнях удав тоже не испугал пассажиров подземки.