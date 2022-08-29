Трамвай загорелся на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге

На проспекте Обуховской Обороны загорелся трамвай Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны загорелся трамвай. Возгорание произошло вечером 28 августа 2022 года прямо напротив администрации Невского района. Из-за этого движение транспорта встало.

- В 20:14 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании напротив дома 151 по проспекту Обуховской Обороны. На место выехали две пожарные машины и десять человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Сначала пассажиры трамвая заметили возгорание и все оперативно эвакуировались. Пострадавших нет.

Возгорание началось в переходном отсеке между вагонами. В итоге оно выгорело на площади половины квадратного метра.

Причина возгорания пока не установлена. Движение трамваем было восстановлено поздним вечером.