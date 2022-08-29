14-летнюю девочку изнасиловал парень на первом свидании на улице в Петербурге

Парень из соцсети изнасиловал девочку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает молодого парня, изнасиловавшего девочку прямо на улице. Подросток познакомилась с молодым человеком в интернете и договорилась о прогулке, которая закончилась надругательством над ребенком. 28 августа 2022 года в управление МВД по Красносельскому району обратилась мать 14-летней школьницы с требованием найти и наказать насильника ее дочери. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14-летняя девочка познакомилась с молодым человеком, которому около 20 лет, в интернете. Они договорились встретиться 27 августа. Однако парень напал на девочку возле одного дома на аллее Евгения Шварца и изнасиловал, - рассказал источник.

На данный момент подозреваемого разыскивает полиция. У молодого человека короткая стрижка. Он был одет в синюю спортивную куртку, синие шорты, черную футболку, а на кроссовках у него были желтые шнурки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.