14-летнюю девочку изнасиловал парень на первом свидании на улице в Петербурге

Парень из соцсети изнасиловал девочку в Петербурге
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Санкт-Петербурге полиция разыскивает молодого парня, изнасиловавшего девочку прямо на улице. Подросток познакомилась с молодым человеком в интернете и договорилась о прогулке, которая закончилась надругательством над ребенком. 28 августа 2022 года в управление МВД по Красносельскому району обратилась мать 14-летней школьницы с требованием найти и наказать насильника ее дочери. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
- 14-летняя девочка познакомилась с молодым человеком, которому около 20 лет, в интернете. Они договорились встретиться 27 августа. Однако парень напал на девочку возле одного дома на аллее Евгения Шварца и изнасиловал, - рассказал источник.
На данный момент подозреваемого разыскивает полиция. У молодого человека короткая стрижка. Он был одет в синюю спортивную куртку, синие шорты, черную футболку, а на кроссовках у него были желтые шнурки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.