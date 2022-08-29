Гигантские грибы больше человеческой головы нашли под Петербургом

Гигантские грибы нашли под Петербургом / Фото: Грибы и грибники СПб

Под Санкт-Петербургом нашли грибы-гиганты. Любители тихой охоты отправились в лес в Кировском районе Ленинградской области 26 августа 2022 года. И явно не ожидали такой огромный улов. Они нашли два гриба, каждый из которых больше человеческой головы, а ножка толще руки. Фотографиями таких грибов они поделились в социальной сети в группе "Вконтакте" "Грибы и Грибники СПб".

- Вот какие гигантские грибы мы нашли в Кировском районе Ленобласти. Таких больших грибов мы еще не встречали! Не могли с ним не пофотографироваться. Уж больно они шикарны, - поделились грибники.

Специалисты по грибам определили, что это гимнопил юноны. Обычно ножка гриба бывает толщиной не более 3 сантиметров, а длинной вырастает до 20 сантиметров. Данный гриб несъедобный и даже обладает галлюциногенными свойствами. Поэтому с таким необычным гигантом в Ленобласти явно стоит только фотографироваться, а не варить из него суп.