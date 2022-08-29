Гигантские грибы, найденные под Петербургом, оказались ядовитыми

Такие огромные грибы редкость для Ленинградской области. Фото: соцсети

Гриб размером с человеческую голову, найденный под Петербургом, оказался ядовитым. В соцсетях женщина поделилась находкой, во время тихой охоты в Кировском районе Ленобласти она наткнулась на гигантские шляпки на ножке в двадцать сантиметров.

- Таких больших грибов мы ещё не встречали! Не могли с ним не пофотографироваться. Уж больно они шикарны, - подписала фотографии счастливица в группе «Грибы и грибники СПБ» в соцсети «Вконтакте».

Любители тихой охоты предположили, что найденный гигант это гимнопил Юноны - ядовитый и несъедобный гриб. Их догадки подтвердил миколог, к которому обратилась «Комсомольская правда –Петербург». Гимнопил редкий гость для наших широт.

- Гимнопил Юноны совершенно точно несъедобный гриб, возможно даже ядовит. У нас на Северо-Западе редко встречаются такие крупные плодовые тела, но все равно попадаются, - прокомментировала миколог Людмила Калинина. - Могу еще назвать из похожих грибов, которые встречаются у нас больших размеров. Это лангерманния гигантская или гигантский дождевик. Растет на полях. Вот его в отличии от гимнопила есть можно, но только когда он молодой. Если на срезе гриб белый и на нем нет ни малейшего серого или желтого кусочка, то приготовить его можно.

По словам Людмилы Калининой в Петербурге грибной сезон только начинается. А жалобы грибников на отсутствие урожая напрасны, скоро можно будет отправляться в лес.

- Я в этом году еще за съедобными грибами в лес не ходила. Но как правило, когда стоит такая жара, то грибы червивые. Самое разумное дождаться, когда наступит настоящая осенняя погода, в районе 10-12 градусов, и тогда можно ожидать качественный урожай, - заметила Калинина.