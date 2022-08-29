Владельцев пансионата в Красном Селе, в котором сгорели три пенсионера, отправили в колонию

Подельники проведут в колонии 3 и 3,5 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга отправил в колонию двоих владельцев пансионата для пожилых. Доказано, что по вине нечестных предпринимателей в этом пансионате погибли три человека, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Салават Муртазин и Елена Тайнолюб еще в 2019 году решили открыть частный пансионат. При этом бизнесмены решили не регистрировать юридическое лицо или ИП и не получили ни одного соответствующего разрешения. А значит, нарушили требования безопасности.

Бизнес расцвел: в 2020 году для пансионата взяли в аренду жилой дом на проспекте Красных Командиров, нашли пять пожилых клиентов.

- Соучастники, в соответствии с устными договоренностями, получали от потребителей услуг и их родственников денежное вознаграждение как в наличной, так и безналичной форме, - уточнили в пресс-службе.

В ноябре в пансионате вспыхнула проводка, в пожаре погибли трое подопечных. Подельники не признали вину за случившееся. Теперь мужчина проведет 3,5 года в колонии общего режима и заплатит миллион рублей за моральный вред. Его взяли под стражу. Тайнолюб же проведет свои три года в колонии после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.