Вход в Ленинградский зоопарк Петербурга станет бесплатным для детей 1 сентября

В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для детей станет бесплатным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В честь Дня знаний Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга делает подарок всем детям. 1 сентября 2022 года дети до 18 лет смогут посетить зоопарк совершенно бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе городского зоосада.

- В честь Дня знаний всем детям до 18 лет вход в зоопарк будет бесплатным при предъявлении ученического билета, справки из школы или документа, подтверждающего возраст: свидетельство о рождении или паспорт, - рассказали в зоопарке.

Также в Ленинградском зоопарке пройдут познавательная программа. В 12, 13, 14 и 16 часов состоятся обзорные экскурсии по зоопарку. Для того, чтобы в ней участвовать, надо подойти к карте зоопарка на центральной площади к началу экскурсии. А в 15 часов в зале лектория гостей ждет лекция с приученными животными.