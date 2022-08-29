Водитель манипулятора сбил насмерть пешехода в Ленобласти, чтобы избежать ДТП

Водитель манипулятора сбил насмерть пешехода в Лужском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельная авария произошла в воскресенье, 28 августа 2022 года, в 19:55 в Ленинградской области на трассе Р-23. На 132-ом километре автодороги Санкт-Петербург-Псков водитель грузовика сбил двух человек.

– В деревне Жельцы 37-летний водитель манипулятора Hyundai выехал на правую обочину, чтобы избежать столкновения с автомобилем, остановившемся перед нерегулируемым пешеходным переходом, – сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Сначала водитель совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, двигавшуюся навстречу, а затем сбил насмерть 18-летнего пешехода, переходившего дорогу.

Сбитая пенсионерка и молодой человек, скончавшийся от полученных травм – были местными жителями. По факту ДТП проводится проверка.