Электричка снесла машину на железнодорожном переезде в Ленобласти

Красную легковушку сильно смяло от удара ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Электричка снесла иномарку на железнодорожном переезде в Массиве Дунай Всеволожского района Ленобласти. Днем 29 августа, по словам очевидцев, водитель красной легковушки решил проскочить на красный сигнал светофора и угодил прямо под движущийся состав. От удара машину развернуло и знатно помяло.

- Он выехал на запрещающий сигнал и попал под электричку. Машина в хлам, водитель жив, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Были ли внутри машины пассажиры - пока непонятно. При этом авария успела собрать пробку. Тратить лишнее время на дорогу пришлось не только автомобилистам, но и пассажирам электрички. Однако местным жителям не привыкать, это уже не первая авария на данном переезде.