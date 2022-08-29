Суд признал законным снос дома Лапина в Петербурге, на защиту которого встал Александр Бастрыкин

Суд отказал в удовлетворении иска градозащитников Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга признал законным снос Дома Лапина на Рижском проспекте. За здание 1840 года постройки вступились градозащитники, который и направили иск в суд. Они пытались оспорить заключение КГИОП о реконструкции здания под многоквартирный дом.

- Суд в удовлетворении требований отказал. Обеспечительные меры в виде запрета сносить здания сохранены до вступления решения суда в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так все попытки противостоять сносу оказались тщетны, несмотря на уголовное дело, которое еще в мае возбудили на сотрудников комитета именно из-за этого заключения. Напомним, что на сторону градозащитников встал и председатель СК России Александр Бастрыкин.