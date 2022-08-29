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Происшествия29 августа 2022 19:47

Мотоциклист угодил под колеса такси на Литейном проспекте в Петербурге

Байкера с места аварии забрала скорая
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На месте аварии собрались товарищи байкера ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На месте аварии собрались товарищи байкера ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мотоциклист оказался под колесами такси в центре Петербурга. Авария произошла на перекрестке Литейного проспекта и улицы Пестеля 29 августа примерно в19 часов.

- Спустя несколько минут приехала скорая для оказания медицинской помощи мотоциклисту, - сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как именно произошло столкновение - пока непонятно. Судя по фото с места аварии, на помощь байкеру тут же примчались товарищу. Рядом с такси выстроились сразу несколько мотоциклов. Машина находилась в крайнем левом ряду, поэтому пробку ДТП не образовало.