Мотоциклист угодил под колеса такси на Литейном проспекте в Петербурге

На месте аварии собрались товарищи байкера ФОТО: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мотоциклист оказался под колесами такси в центре Петербурга. Авария произошла на перекрестке Литейного проспекта и улицы Пестеля 29 августа примерно в19 часов.

- Спустя несколько минут приехала скорая для оказания медицинской помощи мотоциклисту, - сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как именно произошло столкновение - пока непонятно. Судя по фото с места аварии, на помощь байкеру тут же примчались товарищу. Рядом с такси выстроились сразу несколько мотоциклов. Машина находилась в крайнем левом ряду, поэтому пробку ДТП не образовало.