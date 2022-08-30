Двух мужчин задержали за развращение девочек в Петербурге

Двух мужчин, развращавших детей, задержали в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в один день задержали двух мужчин подозреваемых в педофилии. Оба случая произошли 29 августа 2022 года. Один мужчина напал на девочку на станции метро "Гостиный Двор", второй у дома на улице Пограничника Гарькавого. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около двух часов дня на станции "Гостиный Двор" неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении 16-летней девочки. Та сразу же заявила в полицию, после чего, буквально через полчаса был задержан безработный 43-летний мужчина, - рассказал источник.

В тот же день, в четвертом часу дня на 13-летнюю девочку напал незнакомец у дома 34/1 по улице Пограничника Гарькавого. Ребенок все рассказала взрослым, те обратились в полицию. В шесть часов на этой же улице стражи порядка задержали 21-летнего парня.

По обоим случаям проводятся проверки и решаются вопросы о возбуждении уголовного дела.