12-летнюю девочку развратил мужчина в Курортном районе Петербурга

Полиция разыскивает подозреваемого в развращении ребенка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в развращении ребенка. Вечером 29 августа 2022 года в отделение МВД обратился местный житель. Мужчина заявил о том, что над его 12-летней дочерью надругались и даже назвал личность преступника. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина заявил, что 23-летний житель поселка Песочный развратил его дочь. Со слов отца, это произошло в ночь с 28 на 29 августа в доме на Краснофлотской улице, - рассказал источник.

Разгневанный отец потребовал найти обидчика ребенка и наказать его. Как именно девочка и мужчина оказались вместе ночью в одном доме, не уточняется.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого. Известно, что ранее он уже был судим за мошенничество и кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.