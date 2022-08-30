Охота американской норки на берегу Ладожского озера в Ленобласти попала на фото

Охота норки в Ленобласти попала на фото / Фото: Антон Кубышкин

Фотограф из Санкт-Петербурга Антон Кубышкин стал свидетелем увлекательной охоты американской норки. Зверька он встретил на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области в августе 2022 года. Хищница ловко поймала в воде рыбу, причем очень крупную по сравнению с собственным тельцем. Все происходящее фотограф поймал в объектив своей камеры и поделился снимками в сети.

Добыча оказалась очень крупной / Фото: Антон Кубышкин

- Заприметив меня, норка сначала решила убежать подальше. Это обычная ситуация, и пока все в порядке. Но через некоторое время у нее в зубах оказалась приличная по отношению к ее размерам добыча - налим, - рассказал фотограф.

Норке пришлось оплывать "папарацци" по берегу. Выбравшись на камень, зверек принялся есть добычу. Но тут с воздуха его атаковал сокол. К счастью для норки, атака не увенчалась успехом, и она убежала в безопасное место.