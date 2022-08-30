Врач лишился внедорожника BMW из-за штрафов за быструю езду по Петербургу

Врач лишился дорогого внедорожника из-за штрафов ГИБДД за быструю езду в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге молодой врач-лихач лишился своего BMW X5 за быструю езду. 26-летний житель города только за полгода накопил более 200 штрафов ГИБДД из-за любви к скорости. Однако штрафы он не оплачивал. Об этом 30 августа 2022 года рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов города.

- За полгода молодой врач накопил 223 административных штрафа, назначенных за превышение скорости на общую сумму в 209 тысяч рублей. Так как у молодого врача не нашлось времени оплатить долги, сотрудники службы отправились к месту работы занятого неплательщика, - рассказали в управлении.

Приставы приехали к медучреждению, где работает водитель, арестовали его BMW X5 и отправили на спецстоянку. Врачу, который все оттягивал с оплатой, придется еще выплатить исполнительский сбор в размере 247 тысяч рублей. Таким образом, сумма его долга достигла 456 тысяч рублей. Лишившись машины, мужчина нашел деньги в течение двух дней и все оплатил.