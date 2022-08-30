Жителей Петербурга попросили закрыть все подвальные и цокольные помещения на время сильного дождя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 30 августа 2022 года начался сильный дождь. Он продлится два дня, пока над городом идет циклон "Орнелли". Ожидается, что за это время в Северной столице выпадет более 70 процентов от месячной нормы дождей. Поэтому собственников подвальных и цокольных помещений попросили проверить запорные и дренажные устройства, чтобы избежать потопов.

- Во избежание затопления сточными водами подвальных и цокольных помещений просим собственников убедиться в герметичности окон и дверей, проверить исправность запорных устройств на системах водоотведения, перенести из заглубленных помещений ценное имущество и обесточить размещенное там электрооборудование, - сообщили в "Водоканале".

Также бригады компании дежурят в городе, проверяя наиболее подтопляемые места на дорогах, чтобы оперативно откачивать воду. В случае скопления воды на улицах нужно звонить на горячую линию по телефону 305-09-09.