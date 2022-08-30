Упавшее дерево выбило окно в доме и раздавило машину в Петербурге

В Петербурге упавшее дерево раздавило машину и выбило стекла в жилом доме Фото: СОЦСЕТИ

Циклон "Орнелли" уже начал доставлять неприятности жителям Санкт-Петербурга. В город пришла непогода: сильный ветер, а также проливной дождь. Так, 30 августа 2022 года во дворе на Бассейной улице дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло вниз, по пути задев ветвями стекло балкона жилого дома, а стволом придавив припаркованную машину. Об этом социальной сети рассказали очевидцы.

- На Бассейной, дом 3, упало дерево и раздавило "Фольксваген". Также разбито стекло в доме, - сообщили местные жители.

Рухнувшим деревом оказалась береза. Своими ветками она разбила все стекла балкона на втором этаже дома. Частично ветки остались лежать на козырьке парадной. Машину придавило еще хлеще. Раздавленной оказалась вся пассажирская часть. Благо, в этот момент никого в автомобиле не было.