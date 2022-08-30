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Общество30 августа 2022 14:18

Синоптики рассказали, сколько продлится сильный дождь в Петербурге

За время ливня в городе выпадет более 70 процентов месячной нормы осадков
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Синоптики рассказали, сколько продлится сильный дождь в Петербурге

Синоптики рассказали, сколько продлится сильный дождь в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург обрушился мощный ливень. С 16 часов 30 августа 2022 года туча накрыла весь город и залила дождем. Ожидается, что в Северной столице выпадет более 70 процентов месячной нормы осадков. Синоптики рассказали, как долго горожанам придется пережидать непогоду.

- Основной удар стихии ожидается 30 августа с 18:00 до 3:00 часов 31 августа, - рассказали в Смольном.

Бесконечно заливать город не будет. Дождевой фронт полностью покинет Санкт-Петербург 31 августа после 20:00.

Но пока стихия буйствует, все службы города переведены в повышенный режим готовности для больны с последствиями дождя. Так, уже три дерева рухнули от сильного ветра, который сопровождает ливень.