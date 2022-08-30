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Общество30 августа 2022 16:14

Девятибалльные пробки сковали Петербург во время ливня

Сильные дожди принес за собой балтийский циклон «Орнелло»
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Пробки прогнозируют до 21:00. Фото: Яндекс

Пробки прогнозируют до 21:00. Фото: Яндекс

Петербург сковали сильнейшие пробки. По данным Яндекс.Карт, к 19:00 во вторник 30 августа ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов. Особенно плотное движение наблюдается в центре города, затор в 7 километров на Невском проспекте. Плотное движение по улицам Гончарная и Полтавская, пробка тянется по Заневскому до проспекта Косыгина.

Движение парализована также на Петроградке – стоит Большой и Малый, Каменоостровский и Чкаловский проспекты. По прогнозам Яндекс.Карт, движение придет в норму только к 21 часу.

Жуткие пробки образовались в Петербурге из-за сильного ливня, осадки принес балтийский циклон «Орнелло». Ночью 31 августа погода будет ухудшаться. В городе действует штормовое предупреждение.