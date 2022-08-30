Треть от месячной нормы осадков выпала в Петербурге за сутки

При этом август признали самым теплым за всю историю наблюдения за погодой в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа». Похолодание и дожди пришли в Северную столицу лишь 29 августа и растянулись до 31 августа.

- Дожди, едва успев начаться, вылили на Северную столицу уже 9 мм осадков, а по области местами до 24 мм (Любань) - а это почти треть от месячной нормы августа! И то только начало, - отметил метеоролог.

При этом август был самым жарким в Петербурге за всю историю наблюдений с 1881 года. Но последние дни лета не порадовали теплой погодой. Сильный ветер, ливни и температура до +16 градусов пришли в Северную столицу вместе с прибалтийским циклоном. В начале сентября повышение температуры не прогнозируется, ожидаются ливни.