Неадекватный мужчина бросался с ножом на охранника ТЦ у станции метро «Улица Дыбенко»

Прохожий помог успокоить разбушевавшегося посетителя ТЦ. Фото: соцсети

У станции метро «Улица Дыбенко» неадекватный мужчина бросался в драку с ножом на охранника ТЦ «Невский». Как рассказали очевидцы в соцсетях, сначала смельчак пытался устроить конфликт в самом торговом центре, пока охранник не вывел его на улицу. После этого хулиган достал нож и начал бросаться на мужчину.

- Он угрожал охраннику ножом, пока на помощь не пришел прохожий парень с перцовым баллончиком, - пишут свидетели в группе «ДТП и ЧП СПБ» в соцсети «Вконтакте».

После баллончика смельчак упал на землю, закрывая глаза, а охраннику удалось выхватить у него нож. Очевидцы говорят, что вскоре к метро вызвали полицейских, которые задержали мужчину.