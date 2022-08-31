Циклон «Орнелла» вылил на Петербург треть месячной нормы осадков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург обрушился сильный дождь, который идет уже второй день. Начавшись днем 30 августа 2022 года, он уже пролил на город треть месячной нормы осадков. Но на этом не конец. Ливень продолжит идти и 31 августа.

- За сутки среднее количество осадков, выпавших в городе, составило более 23 мм - 30 процентов от месячной нормы, - рассказали в компании "Водоканал".

Наиболее активно дождь шел в Кронштадском районе, где за сутки выпало 26,17 мм осадков. Второй место занял Петродворцовый район - 22,42 мм, а на третьем оказался Курортный район - 20,87 мм.

Огромная дождевая туча циклона "Орнелла" продолжает поливать Петербург, и постепенно двигается на северо-восток города. На улицах Северной столицы дежурят 68 бригад.