Два человека погибли в лобовом ДТП у поселка Назия в Ленобласти

Лобовое ДТП унесло жизни двух человек на трассе "Кола" в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Два человека погибли в жестком ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Подробности аварии выяснили в online47.ru. По данным издания, ночью 30 августа на 76-м километре дороги столкнулись две легковушки, «Рено» и ВАЗ. Автомобили влетели лоб в лоб друг к другу. Судя по видеозаписи с места, последствия удара были катастрофичными.

- Автомобили столкнулись возле поворота на поселок Назия. Как рассказывают очевидцы, на месте аварии погибли два человека, еще один пострадавший попал в реанимацию, - пишет издание.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Пока неизвестно, кто именно вырулил на встречную полосу.