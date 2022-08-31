Два новых маршрута автобуса начнут работать в Петербурге с 1 сентября

С 1 сентября начнут работать два новых автобусных маршрута в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 1 сентября 2022 года запустят два новых маршрута автобусов. Один из них охватит Невский район города, а второй соединит Кировский с Красносельским районами. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

- В Невском районе начнет ходить автобус №228. Он соединит метро "Улица Дыбенко" и метро "Ломоносовская". Интервалы между автобусами № 228 составят 11-13 минут в течение дня и 14-16 минут в вечернее время, - рассказали в комитете.

Маршрут пройдет по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту, улице Крыленко, Октябрьской набережной, Володарскому мосту, Ивановской улице, улице Седова и Полярников. В обратном направлении через Бабушкина до Ивановской.

Трасса маршрута №203 пройдет от проспекта Народного Ополчения, по улице Пограничника Гарькавого, Адмирала Трибуца, проспекту Героев, Ленинскому проспекту, проспекту Патриотов, улицы Маршала Казакова, Трамвайному проспекту, улицы Зины Портновой, проспекту Ветеранов, Дачному проспекту, бульвару Новаторов и до метров "Проспект Ветеранов". В обратном направлении от метров через улицу Танкиста Хрустицкого до проспекта Ветеранов и далее по трассе. Интервалы движения на маршруте № 203 – от 13 до 16 минут.