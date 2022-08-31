Часть фасада обрушилась с дома на Апраксином переулке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Во время дождя в Санкт-Петербурге начали падать не только деревья, но и куски домов. Днем 31 августа 2022 года с дома 18 по Апраксину переулку обвалились куски с фасада. Сам дом находится в аварийном состоянии и обтянут специальной сеткой. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- В Апраксином переулке с дома 18 обвалилась часть фасада, прорвав защитную сетку, - сообщили прохожие.

Куски облицовки упали на тротуар. Благо, в этот момент пешеходов на этой стороне переулка не было, поэтому на голову часть обветшавшего здания никому не упала.

Напомним, что подобные "фасадопады" были в Петербурге весной, когда начало теплеть.

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