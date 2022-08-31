Гигантскую опухоль в 26 кг вырезали из живота мужчине в онкологической больнице Петербурга

Хирурги Петербурга удалили гигантскую опухоль пациенту / Фото: Комздрав

В Санкт-Петербурге хирурги городского клинического онкологического диспансера прооперировали пациента с гигантской опухолью. Липосаркома забрюшинного пространства выросла в теле 59-летнего мужчины, заняв в теле все место от диафрагмы до малого таза. Помимо того, что новообразование оказалось огромным, весило оно 26 килограммов. Об этом 31 августа 2022 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- Пациент 59 лет поступил с жалобами на боли в боку и спине, а также на увеличение размера живота. В кратчайшие сроки были сделаны все диагностические процедуры и установлен диагноз — липосаркома забрюшинного пространства, - рассказали в комитете.

Операция по удалению опухоли была сложная, также связанная с риском тромбоэмболии, внутреннего кровотечения и многих других осложнений, так как липосаркома сильно сдвинула внутренние органы левее позвоночника.

Хирурги трудились три часа. Врачам удалось успешно удалить опухоль и сохранить все жизненно важные органы.