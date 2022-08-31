Льготный проезд в электричках вернули школьникам и студентам Петербурга и Ленобласти

В электричках Петербурга и Ленобласти вернули льготный проезд для школьников и студентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьникам и студентам из Петербурга и Ленобласти вернули льготный проезд в электричках. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Льгота на поездку в пригородных поездах возвращается с 1 сентября 2022 года. Скидка на билеты составит 50 процентов. При покупке нужно иметь соответствующий документ.

- Льготный билет можно купить пассажирам старше 7 лет, которые обучаются в очной форме, и студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, - уточняют в СЗППК.

Добавим, что льготный проезд будет действовать с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года. Дешевый билет можно купить школьникам и студентам не только Северной столицы России, но и проживающим в Карелии и Мурманске.