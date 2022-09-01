Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2022 5:28

Станция метро «Улица Дыбенко» в Петербурге изменила режим работы с 1 сентября

Вход на станцию будет ограничен в течение полумесяца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
С 1 сентября режим станции "Улица Дыбенко" изменился

С 1 сентября режим станции "Улица Дыбенко" изменился

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге станция метро «Улица Дыбенко» изменила свой режим работы. Это связано с капитальным ремонтом эскалатора. Так как пропускная способность вестибюля стала ограничена, то и в вход на станцию также будет ограничен на протяжении полумесяца. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

- Из-за капитального ремонта эскалатора с 1 по 16 сентября 2022 года меняется режим работы наземного вестибюля станции метро «Улица Дыбенко», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать по будням с 7:40 до 9:00 часов утра. В этот период вход на станцию будет ограничен, но не закрыт полностью. Также время ограничения может быть изменено в зависимости от пассажиропотока.

Пассажирам рекомендуют пользоваться другими станциями, например ближайшей "Проспект Большевиков".