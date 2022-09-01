67 тысяч первоклассников отправились в школы в Петербурге 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 сентября 2022 года в День знаний в Санкт-Петербурге впервые сели за школьные парты 67 тысяч первоклассников. Для них этот день стал действительно праздником, так как они начали новый этап своей жизни. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- В этом году школьный порог впервые переступят 67 тысяч первоклассников. Они отправятся в большое путешествие. Откроют для себя мир знаний. Начнут новую жизнь, полную удивительных приключений и настоящей дружбы. Добиться успехов на этом пути им помогут учителя и родители, - отметил градоначальник.

Всего в новый учебный год вступили более 1 миллиона учащихся школ, колледжей и университетов. В школы отправились 570 тысяч детей, еще 336 тысяч в вузы и 113 тысяч подростков отправились в колледжи.