Гонщик на Dodge сбил школьника возле трамвая на проспекте Славы в Петербурге

Лихач сбил подростка в Купчино, бежавшего к трамваю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге лихач на автомобиле Dodge Caravan сбил школьника, спешившего на трамвай. Авария произошла вечером 31 августа 2022 года в Купчино. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Примерно в 17:50 часов вечера на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы 60-летний мужчина на иномарке сбил 16-летнего подростка, который бежал вдоль трамвайных путей, чтобы успеть на транспорт, - рассказал источник.

Увы, на трамвай мальчик не сел, а попал в карет скорой помощи. От удара он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также множество ран. В тяжелом состоянии подростка госпитализировали в Детскую больницу №19 им. Раухфуса. Вместо школьной линейки ему придется теперь лечиться.

Что касается водителя, известно, что за текущий год его уже четыре раза штрафовали за быструю езду. Теперь по факту серьезной аварии проводится проверка.