Автомобиль снес ограждение и перевернулся на мокрой от дождя дороге в Петроградском районе Петербурга

Автомобиль снес ограждение и перевернулся в Петроградском районе Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Гонки на скользкой от дождя дороге в Санкт-Петербурге закончились для одного из водителей серьезным ДТП. В Петроградском районе утром 1 сентября 2022 года автомобиль на скорости влетел в ограждение на перекрестке улицы Красного Курсанта и Малого проспекта. Помимо того, что он снес забор, так еще и перевернулся. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Кроссовер поломал ограждение и перевернулся на перекрестке Красного Курсанта и Малого проспекта, - сообщил очевидец.

Автомобиль завалился на левый бок, перекрыв двери со стороны водителя. Автомобилисту пришлось выбираться с пассажирских мест перевернутой машины.

Насколько серьезно пострадал автомобилист, и были пассажиры в машине, очевидцы не сообщают. На место спешат спасательные службы.