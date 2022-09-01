Леденцы из наркотического перца задержали на таможне в Петербурге

Леденцы с наркотиками задержали на таможне в Петербурге / Фото: СЗТУ

В Санкт-Петербурге на Пулковской таможне задержали посылку с очень необычными наркотиками. Груз прилетел из Америки. В нем оказались леденцы из наркотического перца, а также капсулы с марихуаной. Об этом 1 сентября 2022 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- В экспресс-отправлениях обнаружены леденцы на основе сильнодействующего вещества – дигидрокаваин, каваин, вещества, выделенные из опьяняющего перца кава-кава, и капсулы в состав которых входит наркотическое вещество растительного происхождения - каннабис, - рассказали в пресс-службе.

В посылке было восемь таких блистеров с леденцами и более 400 капсул. Оба вещества являются незаконными.

Сейчас по факту прибытия такой посылки проводится проверка и устанавливается личность человека, который должен был ее получить.