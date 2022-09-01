Энергетики восстановили электроснабжение в более 40 школах и детских садах Мариуполя

«Россети» восстановили энергоснабжение более 40 образовательных учреждений в Мариуполе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мариуполе продолжают восстанавливать разрушенные здания и возвращать жизнь в город. Так, к началу учебного года энергетики регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов восстановили энергоснабжение более 40 школ и детских садов, которые 1 сентября 2022 года открылись для встречи воспитанников. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Россети".

- Ко Дню знаний специалисты обеспечили электрическом 19 школ и более 20 детских садов в Мариуполе, - рассказали в компании.

Для того, чтобы успеть в срок к началу учебного года, энергетики отремонтировали более 35 трансформаторных подстанций, кабельных линий и распределительных пунктов. Также было создана новая трансформаторная подстанция для стабильной работы.

На этом восстановление города не закончилось. В первой половине сентября электричество появится еще в пяти школах и детских садах Мариуполя. Напомним, что помимо этого строители из Петербурга восстанавливают жилые дома и больницы города.