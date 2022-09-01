«Водоканал» назвал самые затопленные районы Петербурга за время дождя 30 и 31 августа

Названы самые затопленные районы Петербурга за время дождя 30 и 31 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое суток шел дождь. На протяжении 30 и 31 августа 2022 года город заливал циклон "Орнелли", который вылил на Северную столицу больше половины от месячной нормы осадков. Некоторые районы города оказались наиболее затоплены. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

- Самые сильные ливни прошли в Кронштадтском районе - более 26 мм осадков, в Петродворцовом районе - более 22 мм, в Курортном - более 20 мм, в Приморском - более 19 мм и в Пушкинском районе выпало более 17 мм осадков, - рассказали в компании.

По прогнозу синоптиков, дождь продлится и 1 сентября. Только будет уже не такой интенсивный, начнет постепенно снижаться и закончится к ночи.

На улицах Петербурга продолжают дежурить 68 бригад "Водоканала" для того, чтобы устранять последствия ливня.