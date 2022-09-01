130% месячной нормы осадков выпало в Петербурге в августе

112 мм осадков выпало в Петербурге в августе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувший август 2022 года стал в Санкт-Петербурге самым жарким за всю историю города. Среднемесячная температура, с учетом ночных показателей, составила плюс 20,6 градусов. Но несмотря на тепло, месяц оказался очень дождливым. За август выпало 130 процентов нормы осадков. Об этом рассказали синоптики.

- В августе 2022 года в Петербурге выпало 112,1 мм осадков, - сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Стоит отметить, что норма для августа в Петербурге - 87 мм осадков. Особо сильные дожди на город пролились 1,2 и 6 августа. А основной вклад в превышение нормы внесли последние дни лета.

- 31 августа выпало 26 мм дождя и был также обновлен суточный рекорд по количеству осадков – на 2 мм оказалось превышено достижение далёкого 1881 года, - сообщил центр "Фобос".