Смольный рассмотрит повышение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга после 15 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пошли слухи о том, что с 1 января 2023 года снова повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Однако в комитете по тарифам города пока что не торопятся комментировать новость. Как сообщили в ведомстве "КП-Петербург", в первую очередь предложения о повышении цен должны пройти экспертизу.

- Комитет принимает предложения от перевозчиков вплоть до 15 октября, после чего они пройдут экспертизу экономической обоснованности расходов, формирующих соответствующие тарифы, - сообщили в комитете.

Напомним, что на данный момент проезд в наземном транспорте Петербурга стоит 60 рублей, жетончик на метро - 65 рублей. Как правило, стоимость повышается сразу на пять рублей. Но ждет ли это горожан в будущем году, пока неизвестно.