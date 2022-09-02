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Общество2 сентября 2022 6:59

Смольный рассмотрит повышение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга после 15 октября

Цены могут вырасти до 65 и 70 рублей
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Смольный рассмотрит повышение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга после 15 октября

Смольный рассмотрит повышение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга после 15 октября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пошли слухи о том, что с 1 января 2023 года снова повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Однако в комитете по тарифам города пока что не торопятся комментировать новость. Как сообщили в ведомстве "КП-Петербург", в первую очередь предложения о повышении цен должны пройти экспертизу.

- Комитет принимает предложения от перевозчиков вплоть до 15 октября, после чего они пройдут экспертизу экономической обоснованности расходов, формирующих соответствующие тарифы, - сообщили в комитете.

Напомним, что на данный момент проезд в наземном транспорте Петербурга стоит 60 рублей, жетончик на метро - 65 рублей. Как правило, стоимость повышается сразу на пять рублей. Но ждет ли это горожан в будущем году, пока неизвестно.