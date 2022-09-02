Фестиваль «День Д» в память Сергея Довлатова пройдет в Петербурге 3 и 4 сентября

Фестиваль «День Д» в память Сергея Довлатова пройдет в Петербурге в первые выходные осени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пройдет шестой по счету фестиваль "День Д", посвященный памяти Сергея Довлатова. Мероприятия пройдут в первые выходные осени 3 и 4 сентября 2022 года. Для этого в городе будет задействована звуковая система, которая будет транслировать отрывки из произведений писателя. Об этом рассказали в Смольном.

- Два дня, 3 и 4 сентября с 14:00 до 18:00 в начале каждого часа в Таврическом саду и на Дворцовой и Адмиралтейской набережных можно будет услышать тематическую программу "Довлатов в городе". Это трансляция отрывков из произведений Довлатова в исполнении известных актеров театра и кино, - рассказали в городской администрации.

А ночью, под развод Дворцового моста в 01:10 часов над Невой зазвучат любимые джазовые композиции писателя в симфонической версии.