Грибов стало больше в лесах Ленобласти после сильных дождей

В лесах Ленобласти стало чуть больше грибов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грибов стало намного больше в лесах Ленобласти после нескольких дней сильных дождей. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на любителей «тихой охоты». За два дня в Петербурге и Ленобласти выпало почти 60 процентов от месячной нормы осадков. Грибники-оптимисты уже сходили в разведку – урожай есть, но придется попотеть, чтобы его найти.

- Во Всеволожском районе есть только красные грибы и лисички. Та еще получилась поездочка, – цитируют в издании грибника Максима Родионова. – Ручьи текут как реки, лес наполовину подтоплен… Но свое я урвал! Поймал себя на мысли, что с климатом происходит то, о чем говорили ученые 15 лет назад… Границы времен года.

В районе Кузьмолово и Моторного грибники почти ничего не собрали, только потратили время. Но любители «тихой охоты» не отчаиваются и ждут, что через недельку будет россыпь грибов.