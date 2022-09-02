Оплата квитанций за ЖКУ «Петроэлектросбыта» в Петербурге стала доступна через системы быстрых платежей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в Санкт-Петербурге подключила легкий и быстрый способ оплаты квитанций за жилищно коммунальные услуги. Теперь жители Северной столицы смогут оплачивать электричество и взносы за капитальный ремонт с помощью системы быстрых платежей. Об этом 2 сентября 2022 года рассказали в пресс-службе компании.

- Подключение «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» к СБП это очередной шаг на пути к упрощению процедуры оплаты услуг ЖКХ для клиента. Теперь для совершения безопасного и моментального платежа потребителю не нужно иметь под рукой банковскую карту, вспоминать пин-коды, а также переживать о сроках зачисления денежный средств, - отметили в компании.

Оплатить квитанцию с помощью СПБ можно в личном кабинете, мобильном приложении «ПСК/ПЭС», а также по QR-коду на платежке.