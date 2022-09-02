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Общество2 сентября 2022 11:37

Инвалиды Петербурга смогут бесплатно получать второе высшее образование

Введение дополнительных льгот рассмотрит ЗакС города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Инвалиды Петербурга смогут получать второе высшее образование бесплатно

Инвалиды Петербурга смогут получать второе высшее образование бесплатно

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге люди с ограниченными возможностями по здоровью смогут получать высшее образование бесплатно. Об этом 2 сентября 2022 года рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он пояснил, что вопрос о расширении льгот для инвалидов будет рассмотрен в новом парламентском сезоне.

- Петербуржцы, которые получили инвалидность после окончания колледжа или вуза, должны иметь право на второе среднее профессиональное или высшее образование. Бесплатное, - уточнил Бельский.

Глава парламента пояснил, что люди, которые стали инвалидами уже после получения образования, не всегда могут работать по свей специальности. Поэтому у них должна быть возможность перепрофилироваться и устроить свою жизнь.