Инвалиды Петербурга смогут бесплатно получать второе высшее образование

Инвалиды Петербурга смогут получать второе высшее образование бесплатно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге люди с ограниченными возможностями по здоровью смогут получать высшее образование бесплатно. Об этом 2 сентября 2022 года рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он пояснил, что вопрос о расширении льгот для инвалидов будет рассмотрен в новом парламентском сезоне.

- Петербуржцы, которые получили инвалидность после окончания колледжа или вуза, должны иметь право на второе среднее профессиональное или высшее образование. Бесплатное, - уточнил Бельский.

Глава парламента пояснил, что люди, которые стали инвалидами уже после получения образования, не всегда могут работать по свей специальности. Поэтому у них должна быть возможность перепрофилироваться и устроить свою жизнь.