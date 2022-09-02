Водитель «Рено» погибла в лобовом ДТП с фурой на Киевском шоссе под Петербургом

Женщина за рулем "Рено" погибла в лобовом ДТП с фурой на Киевском шоссе под Петербургом. Фото: СОЦСЕТИ

Смертельное ДТП «Рено Дастер» и грузовика произошло на Киевском шоссе под Петербургом. Жесткую аварию сняли на видео очевидцы. Как пишут свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», столкновение легковушки и фуры было лобовым. От мощного удара у «Рено» искорежило всю переднюю часть. Тело водителя зажало внутри. Грузовик пострадал меньше. Автомобили заняли три полосы движения.

- Женщина за рулем «Дастера» погибла. В сторону Петербурга собирается большая пробка, - пишет очевидец Максим с места происшествия.

В легковушке находилась семья с маленьким ребенком. Фото: "Дорожный инспектор"

Добавим, что в обстоятельствах смертельной аварии разбираются полицейские. На месте видели спасателей МЧС и скорую помощь. Тем временем свидетели ДТП делятся мнениями.

- Фура не виновата, водитель легковой машины шла на обгон через двойную сплошную. И не успела вернуться в ряд, - считает очевидец Кристина.

Версию очевидцев подтверждает и «Дорожный инспектор». По его информации, в легковушке была семья: мама, бабушка и 5-летняя девочка. Погибла мать, а ее пассажиры получили тяжелые травмы. При это девочка не сидела в детском кресле.