Школьника сбила машина в Московском районе Петербурга

Машина сбила мальчика на улице Гагарина в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Начался учебный год и случаи ДТП с детьми стали чаще. Так, днем 2 сентября 2022 года мальчик попал под колеса автомобиля в Московском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на улице Гагарина недалеко от ТК "Питер". Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Гагарина рядом с ТК Питер Матиз сбил школьника. Мальчик живой, - рассказал свидетель аварии.

Авария произошла на пешеходном переходе. Известно, что ребенок получил травмы ноги, но насколько серьезную, пока не установлено.

Кто именно оказался виновным в ДТП, пока что не сообщается. На место инцидента уже прибыли сотрудники дорожной полиции, а также скорой помощи. Проводится проверка.

Также из-за аварии на дороге собирается пробка.