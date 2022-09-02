Поезда в метро Петербурга идут с задержкой от «Девяткино» до «Академической»

Поезда на красной линии метро Петербурга идут с задержкой в час пик пятницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском метрополитене возникли заторы на красной линии. По информации пресс-службы подземки, поезда идут с задержкой на участке между станциями «Девяткино» и «Академическая». Пассажиров просят отнестись с пониманием и немного потерпеть неудобства.

- С 17:03 поезда следуют с увеличенным интервалом из-за технических причин, - уточнили в метрополитене Петербурга.

«КП-Петербург» направила в подземку вопросы, из-за чего конкретно произошел сбой в движении поездов.