Двух экс-полицейских из Петербурга отправили на 8 лет в колонию за подброшенные наркотики

Бывших сотрудников полиции из Петербурга отправили в тюрьму за подброшенные наркотики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга отправил на восемь лет в колонию двух бывших полицейских за подброшенные наркотики. В декабре 2016 года Алексей Туманов и Сергей Юдин захотели подзаработать на ранее судимом наркомане. Мужчину задержали по надуманному поводу, в этот момент ему подкинули запрещенные вещества в карман куртки. Просьба оперуполномоченного и дежурного была проста – если наркоман не отдаст им 300 тысяч рублей взятки, то ему светит много лет тюрьмы. Вдобавок задержанного мужчину избили и на время похитили.

- Знакомая пострадавшего мужчины передала 300 тысяч рублей полицейским, после чего задержанного отпустили. Никакого рапорта об обнаружении наркотиков правоохранители не составили. Полученные деньги обвиняемые разделили между собой, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Первое время экс-полицейские вину не признавали, но раскололись под конец следствия. Обоих преступников отправили в колонии строго режима. Кроме этого им запретили работать на госслужбе в течение шести лет.