Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Сергей Николаев

Умер звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Сергей Николаев. Фото: СОЦСЕТИ

Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Сергей Николаев. Ему было 46 лет. 23 года Николаев отдал городскому театру «Комедианты», он был его ведущим артистом. Его коллеги оттуда первыми сообщили трагичную новость. Прощание с актером состоится в понедельник, 5 сентября, в здании театра на Лиговском проспекте, 44. А в 14:00 пройдет отпевание актера во Владимирском соборе. «Комедианты» называют гибель Николаева несправедливой, но о причинах смерти не говорят.

- Неожиданно. Несправедливо. На взлете… За 23 года работы в театре Сергей создал образы, вошедшие в «золотой фонд» не только нашего театра, но и театральной летописи Петербурга, - пишут коллеги Николаева в некрологе.

Добавим, что роли Николаева в кино были не столь громкими, как в театрах. Но он успел принять участие в таких известных телепроектах как «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Морские дьяволы», «Агент особого назначения», «Тайны следствия» и «Мажор-2».