Памятник на могиле детского писателя Виталия Бианки отреставрируют в Петербурге

Могилу Виталия Бианки приведут в порядок в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге собираются отреставрировать памятник на могиле известного детского писателя Виталия Бианки. Ранее об этом просили родственники творца, похороненного на Богословском кладбище. Информацию о будущей реставрации донесли до комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), о чем «Петербургскому дневнику» рассказала автор биографии Бианки Ирина Лисова.

- КГИОП подготовил соответствующее задание – организовать работы по реставрации памятника, который входит в список объектов культурного наследия федерального значения. От специалистов потребуют в точности сохранить все особенности монумента, - пишет издание.

Добавим, что на надгробии на могиле Виталия Бианки находится скульптура девочки, которая мечтательно смотрит в небо. Ребенок сидит на гранитном постаменте. Памятник сейчас существенно просел. Кроме того не хватает белки, сидевшей на плече девочки. Сама работа принадлежит рукам скульптора Жермены Меллуп, она дружила с семьей детского писателя.