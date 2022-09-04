Петербургские грибники жалуются на дефицит урожая в лесах

Грибов в лесах мало, большинство из них червивые. Фото: Артем КИЛЬКИН

Грибной сезон у тихих охотников из Петербурга и Ленобласти не задался. Грибов было мало сначала в знойном июле-августе, а потом и в прохладном начале сентября после обильных дождей. На дефицит урожая грибники пожаловались в соцсетях.

- У меня, как и у большинства, грибов нет. Немного свежих болотных сыроежек, но без червячков только шляпки, - вздыхает охотница из Лужского района Ленобласти.

- Грибов нет, но ведро красных смог набрать. Утром рано завел машину, а лобовое во льду, были заморозки, - рассказал грибник из Всеволожского района.

- Грибов немного, местами совсем грустно, - пожаловался грибник, который прочесывал лес в Тосненском районе.

В комментариях люди жалуются, что грибного улова хватает максимум на тарелку закуски со сметаной. Даже долгие прогулки по лесу не дают результата - грибов мало, большинство из них червивые. Душу грибников тешит только обилие брусники: вместо всяких сыроежек и подберезовиков тихие охотники везут домой ведра, полные ягод.